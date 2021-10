So schön ist es vor der Haustür

Von Per Lütje

Gut möglich, dass sich künftig noch mehr Touristen nach Hövelhof verirren – oder vielmehr nicht verirren, sondern gezielt ansteuern. Denn Orientierung bietet Wanderern, Radfahrern oder auch ganz gewöhnlichen Fußgängern der Reiseführer „52 kleine & große Eskapaden in Ostwestfalen-Lippe“. Eine der beiden Autorinnen ist Ann-Christin Meermeier. Und als gebürtige Hövelriegerin ist es doch klar, dass dem Kreis Paderborn und insbesondere der Gemeinde Hövelhof gleich mehrere Kapitel gewidmet sind.

Die 39-Jährige arbeitet bei einer Medienagentur in Gütersloh, und eine ihrer ehemaligen Kolleginnen ist Rebecca Schirge, die einen Reiseblog („rebeccaswelt“) mit Inhalten füttert. „Auf sie ist der Dumont-Verlag zugekommen, ob sie nicht einen OWL-Reiseführer schreiben möchte.“ Kurzerhand holte Rebecca Schirge Ann-Christin Meermeier ins Boot, und beide teilten sich die 52 Reise-Tipps, die insgesamt entstehen sollten, auf. „Ich war zu der Zeit in Elternzeit, und so hatte ich die Gelegenheit, das Projekt anzugehen, erzählt die 39-Jährige.