So sieht die Zukunft der Arbeit aus

Morgens mit Hut, Butterbrotdose und Warmhaltekanne ausgerüstet verlässt der Mann das Haus, bekommt von der Ehefrau noch einen Schmatzer auf die Wange und trudelt abends, pünktlich zum Abendessen und vor der Tagesschau, wieder ein. Dieses Bild ist in der Arbeitswelt 2021 eigentlich längst überholt, dennoch gibt es weiter ganz viele klassische Nine to five-Jobs. Gerade in ländlichen Region wie dem Weserbergland würden noch zu wenige die Möglichkeiten, die die Digitalisierung für eine Veränderung des Arbeitsalltags biete, nutzen, meint Lisa Künnecke. Sie ist dabei, das zu ändern.

Büros auf Zeit, Coworking-Space, externe Seminar- und Werkräume, Hybrid-Studio – ganz viel, was das moderne Arbeiten vor allem in den Großstädten ausmacht, entsteht zur Zeit in Holzminden. „Corona hat uns gezeigt, was möglich ist. Homeoffice statt Präsenzarbeit, virtuelle Treffen statt Reisen durch die ganze Welt. Das sorgt für eine Flexibilisierung der Arbeitswelt, schafft private Freiräume, ist effizient und schont zugleich auch noch die Umwelt.“ Lisa Künnecke hat Betriebswirtschaft studiert und arbeitete für angesehene Agenturen unter anderem in Köln und Düsseldorf. Gebürtig stammt die Tochter des Unternehmers Carl-Otto Künnecke aus dem eher beschaulichen Holzminden. Und genau hier entsteht gerade ein Stück Großstadt auf dem Lande.

Das „Create.Hub“ wird modernes Arbeiten mit bezahlbarem Leben in der Natur verbinden. Auf etwa 2600 Quadratmetern entstehen in einem leerstehenden ehemaligen Lagergebäude an der Allersheimer Straße in unmittelbarere Nähe der Zentrale für „Digital Solutions“ der Firma Künnecke moderne Arbeitsplätze für ganz viele kreative Menschen. Das Besondere: Die Büros können auf Zeit gemietet oder dauerhaft betrieben werden, es wird Möglichkeiten für das gemeinsame Arbeiten auf Zeit (Coworking-Space), für Projekt- und Forschungsarbeit geben. Wer in den eigenen vier Wänden nur schlechte Möglichkeit für Homeoffice hat, findet hier einen wohnortnahen Arbeitsplatz, an dem er direkt mit seiner Firma in Kontakt treten kann ohne eine lange Anfahrt in Kauf nehmen zu müssen.

Bis vor wenigen Tagen war an gleicher Stelle noch das Impfzentrum des Landkreises Holzminden untergebracht. Nun haben die Arbeiten für das Modellprojekt, das vom Land Niedersachsen mit 400.000 Euro bezuschusst und auch vom Landkreis Holzminden und der HAWK (Hochschule für angewandte Wissenschaft) unterstützt wird, begonnen. Im Herbst 2022 soll das „Create.Hub“ seine Arbeit für viele unterschiedliche Berufsfelder aufnehmen.

Für Lisa Künnecke steht aber nicht nur die Arbeit im Vordergrund. Sie spricht statt von Work-Life-Balance lieber von „Work-Life-Romance“. Und zum Wohlfühlen am Arbeitsplatz gehören für sie auch Freizeit- und Chillmöglichkeiten. So wird das „Create.Hub“ über ein zentrales Bistro und auch Entspannungsbereiche verfügen. Kicker und Tischtennisplatte gehören da schon fast zum Standard, auch über eine Kooperation mit einem Fitnessstudio wird nachgedacht, im Gartenbereich wird es Sitzmöglichkeiten und einen Teich geben. Auch Lisa Künnecke selbst wird ihren Arbeitsplatz im Hub finden. Im hinteren Bereich ist später mit der „Create.Agency“ ihre eigene Agentur vor Ort und damit auch direkter Ansprechpartner für alle Mieter oder Gesellschafter.

Zu denen gehören neben der Hochschule, die hier ein eigenes Labor betreiben wird, auch die Schulen. In eigenen Werkstätten können Schülerinnen und Schüler experimentieren und eigene Projekte entwickeln. Damit will das Hub auch einen Beitrag leisten, kreative Köpfe anzulocken und ihnen vor Ort eine Perspektive zu geben, damit Ideen aus der Region auch in der Region weiter verfolgt und umgesetzt werden können. „Wir dürfen uns nicht vor der Zukunft verstecken. Das beste Ergebnis liefert doch jeder, wenn er sich wohlfühlt“, ist Lisa Künnecke überzeugt. Die Arbeitswelt sei im Wandel und müsse sich ändern. In Holzminden hat die Zukunft der Arbeit bereits begonnen.