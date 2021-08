So spielerisch kann Nachhilfe aussehen

Dieser Förderunterricht soll möglichst locker und spielerisch vermittelt werden: Das Angebot der mehrtägigen neuen Sommerschule in Steinhagen nutzten schon mehr als 150 Schülerinnen und Schüler. Fortsetzung nicht ausgeschlossen.

Zum ersten Mal führte die Gemeinde Steinhagen an ihren Grundschulen und am Gymnasium mit der AWO die „Sommerschule“ durch

Präsenz- und Onlineunterricht im Wechsel, die Tücken der Internetverbindungen und viel Unsicherheit bei der Planung bestimmten die vergangenen Monate, dadurch ist mancher Unterrichtsstoff auf der Strecke geblieben. Grund genug also für Nachhilfe in den Ferien? Oder erst recht ausspannen vom Corona-Chaos und die Ferien genießen – so wie es auch im Altkreis mancher Schulleiter empfahl?