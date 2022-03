„So viel getan – und doch nicht genug?“

Stemwede war Vorreiter in Sachen Kitaplätze-Angebot. Doch die Nachfrage ist so stark, dass hier wohl wieder schnell Handlungsbedarf besteht.

Trotz der vielen Anstrengungen der Gemeinde für mehr Kitaplätze – etwa in Dielingen, Oppenwehe oder in Levern – machte die Referentin deutlich, dass anhand vorliegender Anmeldezahlen bereits für das Kita-Jahr 2022/2023 voraussichtlich 37 Plätze in Stemwede fehlen werden. In der Gruppe der 0 bis 3-jährigen Kinder sei mit einem Defizit von 28 zu rechnen. Bei der Gruppe der 3 bis 6-Jähren seien es neun.