So viel Gewerbesteuer wie nie zuvor

Bisher galt 2018 als das Rekordjahr schlechthin bei den Gewerbesteuereinnahmen: 24, 978 Millionen Euro verzeichnete Kämmerer Jens Hahn damals. Das Jahr 2021 scheint nun aber alles Dagewesene in den Schatten zu stellen: 25,8 Millionen Euro wird die Gemeinde voraussichtlich in den Jahresabschluss notieren können.

Damit sieht sich Jens Hahn mit seinem konservativen Ansatz von 20,7 Millionen Euro bei der Haushaltsaufstellung glatt um 5,1 Millionen Euro übertroffen, wie er jetzt im Finanzstatusbericht im Haupt- und Finanzausschuss meldete. „Ich hätte nie gedacht, dass 2021 so gute wird“, sagte er im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. In Zeiten der Pandemie floriert die Steinhagener Wirtschaft offenbar besonders. Und so sagt er auch: „Dank an die Unternehmen. Sie scheinen alle gut verkauft zu haben.“