So viele Briefwähler wie nie zuvor

Bei der Kommunalwahl im September 2020 haben 5076 Stimmberechtigte die Briefwahl genutzt. Ein Wert, der jetzt schon für die Bundestagswahl am 26. September überschritten ist.

In der Stadtverwaltung Schloß Holte-Stukenbrock laufen die Vorbereitungen zur Bundestagswahl

5550 Wahlberechtigte haben die Briefwahlunterlagen angefordert oder sogar bereits gewählt, berichtet Helga Klein, Leiterin des Fachbereichs Zentrale Dienste in der Stadtverwaltung, die mit ihren Kollegen Michael Kleine, Anja Lüke-Kassen, Claudia Meise und Bastian Laustroer die Wahl vorbereiten. Am Wahltag selbst werden 160 Wahlhelfer, mit den Mitarbeitern im Rathaus und in der Reserve etwa 200 Leute, für den reibungslosen Ablauf der Wahl sorgen.