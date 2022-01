So viele Jobs wie noch nie

Arbeitslosigkeit: Zum Jahreswechsel waren in Bielefeld 14.475 Menschen auf Jobsuche. „Im Vergleich sind im Dezember 1712 Personen weniger ohne Arbeit gewesen als im Januar. Das zeigt, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht“, sagt Wolfgang Draeger, der Leiter der Bielefelder Arbeitsagentur. Die Arbeitslosenquote sank von 8,9 Prozent (Januar) auf 8,0 Prozent (Dezember). In der Arbeitslosenversicherung, also dem Arbeitslosengeld I, sind die Zahlen vor der Pandemie bereits erreicht. „Hier liegen wir im Dezember 2021 in Bielefeld mit 3393 Menschen sogar unter dem Wert von Dezember 2019 mit 3991 Personen“, so Draeger.

