So wählen Sie auf jeden Fall richtig

In den Stimmlokalen gilt am Sonntag keine 3G-Regel, aber Maskenpflicht – Fast 100.000 nutzen Briefwahl

Bielefeld

Wer am Sonntag in einem der 184 Stimmlokale in Bielefeld sein Kreuzchen zur Bundestagswahl machen möchte, muss sich nicht an die 3G-Regel halten, also geimpft, getestet oder genesen sein. Da Wählen ein Grundrecht ist, macht die Corona-Schutzverordnung hier eine Ausnahme. Auch für die 2660 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gilt 3G nicht.

Von Michael Schläger