So werden Sneaker wieder sauber

Ali Öysal richtet in Bielefelder Reinigung bunte Treter wieder her

Bielefeld

Für viele Liebhaber sind sie mehr als nur Schuhe: Sneaker. Bis zu 1000 Euro kosten seltene Modelle. Doch was tun, wenn die Treter dem alltäglichen Schmutz zum Opfer fallen? Der Bielefelder Ali Öysal hat daraus nun ein Geschäftsmodell gemacht. In seiner Reinigung bietet er einen speziellen Sneaker-Service, der sich sowohl an Privatkunden, als auch an Sammler richtet.

Von Philipp Körtgen