Software: NTT Data Business Solutions wächst rasant

Vorstandschef Norbert Rotter vermeldete am Freitag für das Geschäftsjahr 2021/ 22 (bis 31. März 2022) einen Umsatzanstieg von 15,8 Prozent auf 1,24 (Vorjahr 1,07) Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Amortisation (Ebita) erreichte einen Rekordwert von 63,5 (31) Millionen Euro. Allein durch den Wegfall der Dienstreisen wegen Corona habe die frühere Itelligence AG einen „signifikanten Betrag“ sparen können, so Rotter.

Mit Blick auf den japanischen Gesellschafter NTT Data sagte Rotter, das Un­ternehmen in Bielefeld habe die Möglichkeit, das verdiente Geld in weiteres Wachstum zu reinvestieren.

NTT Data Business Solutions beschäftigt mittlerweile – auch bedingt durch Zukäufe – 12.000 Mitarbeiter in 30 Ländern. In Deutschland seien es 3600 Mitarbeiter, davon rund 800 in Bielefeld. Weitere größere Standorte in Deutschland seien Bautzen und Dresden.

Wegen des Krieges in der Ukraine hat sich NTT Data Business Solutions von seinem Russlandgeschäft (135 Mitarbeiter) komplett getrennt. Dadurch gehe dem Unternehmen ein Jahresumsatz von rund acht Millionen Euro verloren, sagte Rotter. Das Geschäft habe man auf die Mitarbeiter übertragen. Auch das Geschäft in der Ukraine (30 Mitarbeiter) habe man „stark zurückgefahren“.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 gehen die Bielefelder nicht mehr wie sonst üblich von zweistelligen Zuwachsraten aus. Rotter: „Es gibt viele Themen, die darauf hindeuten, dass sich die Konjunktur eintrübt.“ Daher rechne man nun mit einem Umsatzplus von 4 bis 6 Prozent.

NTT Data Business Solutions berät Unternehmen aller Branchen, um deren Geschäftsprozesse zu optimieren. Im vergangenen Jahr habe es hier eine Verschiebung gegeben. Rotter: „Der Maschinenbau war schwächer, dafür Pharma und Life Science stärker.“