Sogar Eheringe gibt‘s fair gehandelt

Lübbecke/Minden

„Sie befinden sich in guter Gesellschaft“, sagte Manfred Holz. „London, Paris, Rom, Madrid, Oslo und Kopenhagen haben diese Urkunde auch schon bekommen.“ Ein weiteres Exemplar hängt künftig in Minden, denn der Kreis Minden-Lübbecke darf sich jetzt „Fairtrade-Kreis“ nennen. Holz war am Montag in seiner Funktion als Ehrenbotschafter der bundesweiten Fairtrade-Organisation eigens aus Köln angereist, um Landrätin Anna Katharina Bölling die Auszeichnung zu überreichen.

Von Stefan Lind