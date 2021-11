Sohn (23) spricht von Notwehr

Der 23 Jahre alte Herforder, der am Dienstagmittag in seiner Wohnung an der Lessingstraße auf seinen Vater eingestochen haben soll, sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft – wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Das hat am späten Vormittag ein Haftrichter angeordnet. Bei der Anhörung in Bielefeld gab der junge Mann an, in Notwehr gehandelt zu haben. Der Vater habe wegen eines Streits seine Wohnung verlassen sollen, was dieser offenbar nicht tat – dann eskalierte die Situation. Mit einem Messer soll der Sohn dreimal zugestochen haben, unter anderem in den Nierenbereich. Der 50-Jährige war dann auf die Straße geflüchtet.