Sohn rettet Pferde aus brennendem Stall

Ein Feuer in einer Dorfscheune an der St.-Georg-Straße in Warburg-Germete hat am Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Bei dem Brand erlitt ein junger Mann eine Rauchgasvergiftung. Auch ein Pferd wurde verletzt.

Großeinsatz an der Gemeindescheune in Warburg-Germete

Die Feuerwehr hat am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr ein Feuer in einem Pferdestall in Germete gelöscht. Fünf Tiere konnten zuvor aus dem beißenden Brandrauch geholt werden. Ob alle überleben, steht aber noch nicht fest.

Das Feuer in der Scheune, die die Stadt Warburg an den Kutschenbetrieb Kofler verpachtet hat, war gegen 9 Uhr bemerkt worden. Ortsvorsteher Thomas Vonde, der zufällig vorbeikam, entdeckte die Rauchsäule und informierte die Feuerwehr und die Familie Kofler.

Noch bevor die Brandbekämpfer eintrafen, hatte Maximilian Kofler (22), Sohn der Familie, mit Hilfe von Nachbar Volker Schweins, der Polizei und dem Rettungsdienst die Pferde aus dem Stall geholt und auf einer nahe gelegenen Wiese in Sicherheit gebracht. Der 22-Jährige, der die Pferde seiner Familie gerettet hatte, wurde anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Vorsicht ins Krankenhaus nach Bad Arolsen gebracht.

Ein Tier wurde ebenfalls verletzt. Fell und Mähne waren bereits angesengt, als die Helfer eintrafen. Mit Wasser wurde „Olivia“, ein 18-jähriges Westfälisches Kaltblut, gekühlt. Die Tierarztpraxis Dr. Rieland kümmerte sich um die Pferde. „Olivia wurde Cortison und ein Antibiotikum gespritzt. Wir hoffen, dass die Lunge durch das giftige Gas keinen Schaden genommen hat“, berichtete Katharina Kofler. Genau sagen könne man das aber erst in ein paar Tagen.

Die Stute „Olivia“ ist vom Feuer schwer gezeichnet. Ob das Tier überlebt, werden erst die kommenden Tage zeigen. Foto: Jürgen Vahle

Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell im Griff. Wie Einsatzleiter, Warburgs stellvertretender Feuerwehrchef Markus Müller, mitteilte, drangen einige Brandbekämpfer unter Atemschutz in den Stall vor und löschten brennendes und stark qualmendes Stroh und Heu in einer Box. Zuvor waren die Bewohner im Ort auch gewarnt worden. Sie sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Diese Warnung wurde aber schnell wieder aufgehoben.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, war zunächst unklar. Vor Ort wurde von einem technischen Defekt ausgegangen. „Wir haben die Boxen am Abend noch ausgemistet. Da war alles in Ordnung“, sagte Mutter Katharina Kofler. Die Familie ist froh, dass nicht mehr passiert ist. Die Polizei will nun die Brandursache näher untersuchen. das Ergebnis soll am Donnerstag vorliegen.

Scheunenbrand in Warburg-Germete Eine Scheune hat am Mittwochmorgen im Warburger Stadtteil Germete gebrannt. Foto: Daniel Lüns Eine Scheune hat am Mittwochmorgen im Warburger Stadtteil Germete gebrannt. Foto: Daniel Lüns Eine Scheune hat am Mittwochmorgen im Warburger Stadtteil Germete gebrannt. Foto: Daniel Lüns Eine Scheune hat am Mittwochmorgen im Warburger Stadtteil Germete gebrannt. Foto: Daniel Lüns Eine Scheune hat am Mittwochmorgen im Warburger Stadtteil Germete gebrannt. Foto: Daniel Lüns Eine Scheune hat am Mittwochmorgen im Warburger Stadtteil Germete gebrannt. Foto: Daniel Lüns Eine Scheune hat am Mittwochmorgen im Warburger Stadtteil Germete gebrannt. Foto: Daniel Lüns Eine Scheune hat am Mittwochmorgen im Warburger Stadtteil Germete gebrannt. Foto: Daniel Lüns Eine Scheune hat am Mittwochmorgen im Warburger Stadtteil Germete gebrannt. Foto: Daniel Lüns Eine Scheune hat am Mittwochmorgen im Warburger Stadtteil Germete gebrannt. Foto: Daniel Lüns Eine Scheune hat am Mittwochmorgen im Warburger Stadtteil Germete gebrannt. Foto: Daniel Lüns Eine Scheune hat am Mittwochmorgen im Warburger Stadtteil Germete gebrannt. Foto: Daniel Lüns

Da zunächst unklar war, wie groß das Feuer wirklich ist, waren die Brandbekämpfer mit einem Großaufgebot in den Luftkurort geeilt. 68 Feuerwehrleute aus Warburg, Germete, Wormeln, Welda, Ossendorf, Hohenwepel, Nörde und vom Löschzug West (Scherfede/Rimbeck) sowie Kräfte von THW, DRK, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort.

Aufatmen auch beim Germeter Schützenverein: In der so genannten Germeter Gemeindescheune sind nicht nur die Pferde der Familie Kofler, sondern auch die Kutschen untergestellt, in der außerhalb der Pandemie alljährlich der Germeter Schützenkönig mit Gefolge sowie das Silberkönigspaar Platz nehmen. Sie blieben unbeschädigt.

Gleiches gilt für Stroh und Heu, das auf dem Dachboden gelagert wird. Außerdem sind in der Gemeindescheune noch landwirtschaftliche Geräte untergestellt. Wäre der Brand nicht so schnell entdeckt worden, hätte das Feuer erheblichen Schaden angerichtet, waren sich die Feuerwehrleute vor Ort einig. Man habe viel Glück gehabt. So geht die Stadt Warburg als Eigentümer des Gebäudes bislang von einem Sachschaden von etwa 1500 Euro aus.