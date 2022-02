Solar stellt alles in den Schatten

Steinhagen

Die Förderung von Solaranlagen wird weiterhin stark in Anspruch genommen, auch die für 2022 auf 150.000 Euro aufgestockten Mittel sind schon zur Hälfte vergeben. Andere Programme mit Klimaschutzmitteln führen hingegen ein Schattendasein. Die Unterstützung für Sanierungsgutachten etwa und auch die Dach- und Fassadenbegrünung. Warum ist das so? Dieser Frage soll in diesem Jahr verstärkt nachgegangen werden.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold