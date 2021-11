Solare Baupflicht im Gespräch

Klimakonferenz in Steinheim: Kommunen wollen Ziele umsetzen – Noch keine konkreten Beschlüsse

Kreis Höxter

Wer ein Haus neu baut, ist verpflichtet, einen Teil der Dachfläche mit einer Solaranlage, sei es zur Strom- oder Wärmegewinnung, zu bestücken. So besagt es die so genannte „solare Baupflicht“, und dazu könnte es in naher Zukunft auch im Kreis Höxter kommen.

Von Ralf Brakemeier