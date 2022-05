Solarenergie von Höxters Dächern

Höxter

Über die Installation von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden in Höxter besteht im Rat seit längerer Zeit Einigkeit. Dazu wird auch an einer Expertise im Stadthaus gearbeitet. Es geht um die Struktur und darum, welche Gebäude dafür geeignet sind. Historische Häuser mit Wesersandsteindach sind ein Knackpunkt. Mit 20 (CDU, BfH, ein UWG-Ratsherr) zu 17 Stimmen (SPD, Grüne, UWG, FDP) abgelehnt hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung einen umstrittenen SPD-Antrag, ein „Contracting“ (Kooperationsvertrag) zu Höxters Dächern auf den Weg zu bringen.

Von Michael Robrecht