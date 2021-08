Solarstrom auf 2,5 Hektar

Paderborn

Auf einer Fläche in der Größenordnung von dreieinhalb Fußballfeldern soll in Paderborn-Sande eine Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen. Investor ist die Paul Wüseke Kalksandsteinwerk GmbH und Co. KG, die einen Teil der hier erzeugten Energie für das eigene Unternehmen nutzen will. Der Rest des erzeugten Stroms soll in das öffentliche Netz eingespeist werden.

Von Ingo Schmitz