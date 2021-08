Soldat soll in Höxteraner Kaserne Drogen verkauft haben

Ein ehemaliger Zeitsoldat soll 2017 in der General-Weber-Kaserne in Höxter mit Drogen gehandelt haben – und hatte deshalb kurz darauf seinen Job verloren. Jetzt klagt er vor dem Verwaltungsgericht Minden gegen die Bundesrepublik Deutschland.

Mußmaßlicher Tatort: Die General-Weber-Kaserne in Höxter.

„Anfang 2018 wurde intern gegen den Mann ermittelt. Er soll zwei Kameraden aus seiner Kompanie – einer Frau und einem Mann – Drogen verkauft haben“, erläuterte Teresa Grabitz, Richterin am Verwaltungsgericht Minden auf Anfrage. Es soll sich um zwei Gramm MDMA, einer weit verbreiteten Partydroge, gehandelt haben, die der Mann in Kristallform für 50 Euro gedealt haben soll. „Die beiden Käufer hatten nach dem Konsum Ausfallerscheinungen – andere Kameraden mussten sich um sie kümmern“, erläuterte Grabitz weiter. Um welche Erscheinungen es sich handelte, wollte sie am Dienstag noch nicht preisgeben.