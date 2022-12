Solebehälter in Bad Salzuflen eingebrochen

In Bad Salzuflen ist am zweiten Weihnachtsfeiertag zwischen der Konzerthalle und dem Kurgastzentrums die Betondecke eines unterirdischen Wasserbehälters eingestürzt.

Insgesamt gibt es dort fünf solcher Kammern, in denen die Sole vorgeklärt wird: Die stark eisenhaltige Sole reagiert in den Kammern mit Sauerstoff, und es bildet sich Eisenoxid, das zu Boden sinkt. So gelangt nur weitgehend eisenfreie Sole in die Pumpstation, was Wartung und Betrieb erleichtert. Warum die Betondecke versagt hat, sollen jetzt Sachverständige prüfen. Möglicherweise spielen Frost und Regen eine Rolle. Das Gelände mit den fünf Kammern wurde abgesperrt.