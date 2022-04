Solidarisches Zeichen setzen

Grund genug war das für den Steinheimer Ortsverband der SPD, dem Therapiezentrum einen Besuch abzustatten – mit besonderem Gast: Burkhard Blienert, Beauftragter der Bundesregierung für Drogen- und Suchtfragen, war extra aus Berlin angereist. Und auch Nora Wieners, Landtagskandidatin der Sozialdemokraten, informierte sich.

„Wir müssen uns vielleicht noch attraktiver machen“, sagte Zimmermann während des Besuchs. Damit meinte er in erster Linie den Bekanntheitsgrad der Klinik, „denn an der qualifizierten Arbeit, die hier im Therapiezentrum für Drogenabhängige geleistet wird, gibt es wohl nur wenig Zweifel“. Die Klinik liegt in Steinheim fast unbemerkt inmitten der idyllischen Emmerkämpe. Selbst mancher Steinheimer Bürger weiß womöglich gar nicht, was sich hinter den urigen Mauern des ehemaligen Steinwart’schen Hofes an der Schiederstraße verbirgt.

Alles war zugewachsen

„An meinem ersten Arbeitstag habe ich mir noch ein Loch in die Hecke geschnitten, um überhaupt zum Eingang vordringen zu können, so sehr war alles zugewachsen“, erinnerte sich Zimmermann lachend an seinen ersten Arbeitstag in der Emmerstadt. Das ist nun rund 28 Jahre her. Die Patientenzahl nahm in all diesen Jahren mal zu und mal ab. Großen Grund zur Sorge gab es bisher allerdings weniger.

Nun ist es aber akut: Die Zahlungsunfähigkeit droht. 50 Plätze für Patienten hält die Einrichtung parat. Davon sollten durchgehend etwa 35 Plätze belegt sein, um schwarze Zahlen zu schreiben, so Zimmermann. Zuletzt waren es aber fast immer weniger Patienten.

Und auch die Corona-Pandemie grätscht in den Betrieb hinein. Zum einen finden dadurch weniger Entgiftungen in den Krankenhäusern statt, weil die vorhandenen Kapazitäten dort schlichtweg für Corona-Patienten gebraucht werden. Dabei sind es gerade die Entgiftungen, an deren Abschluss sich viele Suchtkranke für einen anknüpfenden Aufenthalt im Therapiezentrum entscheiden.

Zum anderen konnte in vielen Einrichtungen, wie JVAs, keine Akquise betrieben werden. Und: Zu Beginn der Pandemie gab es eine finanzielle Soforthilfe in Höhe von 70.000 Euro. Vor knapp zwei Monaten kam dann die Forderung: Das Geld sei sofort in voller Höhe zurückzuzahlen. „Das war ein Schock“, so Zimmermann. Nun ist die Klinik vorläufig insolvent. „Wir hoffen jetzt, dass ein anderer Klinikverbund mit einsteigt“, sagt Zimmermann. Und er dankte der SPD für ihr Interesse und das solidarische Zeichen aus der Öffentlichkeit.

Bei all diesen Worten hörte auch Burkhard Blienert (SPD) aufmerksam zu, schrieb sich viele Notizen auf einen Zettel. Besonders intensiv lauschte der Beauftragte der Bundesregierung für Drogen- und Suchtfragen den Schilderungen zweier Patienten der Klinik: Beide haben in dem Steinheimer Therapiezentrum wohl ihren Weg in ein Leben ohne Rauschmittel gefunden, erzählten sie.

Für einen von den beiden war es bereits der dritte Anlauf: „Ich habe endlich die passende Therapieform für mich gefunden“, sagte der 36-jährige Nino, der in seiner Vergangenheit auch mit einer Spielsucht zu kämpfen hatte. Er will nur seinen Vornamen nennen.

Früher Drogenkonsum

In der Jugend war es Cannabis, mit 21 Jahren waren es Amphetamine, später Crack und auch das Borderline-Syndrom samt Impulsstörungen kamen noch hinzu: „Das alles führte zu einem Realitätsverlust, ich war stark abgemagert und stand kurz vor der Dehydrierung“, erzählte Manuel, der vor rund sechs Wochen eine Therapie in der Steinheimer Klinik begonnen hat.

Jetzt erst, im Alter von 34 Jahren, habe man bei ihm ADHS diagnostiziert. Er sei nun auf eine passende Medikation eingestellt worden und komme mit seinem Körper viel besser zurecht. „Ich bin hier wirklich gut aufgehoben“, sagte er über die Betreuung in der Annenhofklinik. Eigentlich ist seine Heimat Frankfurt, nach der Therapie möchte er aber in der Region des Hochstifts bleiben.

Die Einrichtung lebt von öffentlichen Beiträgen: „Unsere Maßnahmen, die wir hier durchführen, werden in aller Regel von Beiträgen der Rentenversicherung und der Krankenversicherung bezahlt“, sagt Zimmermann. Rund 40 Mitarbeiter, darunter Psychologen und Sozialarbeiter mit Suchttherapie-Zusatzausbildung betreuen und rehabilitieren die suchtkranken Patienten in Steinheim mithilfe eines drei-Säulen-Konzepts: die Psychotherapie, die Arbeits- und Beschäftigungstherapie sowie die Hilfestellung bei der Sport- und Freizeitbeschäftigung. Gründe für die Suchterkrankung werden analysiert, jeder Patient erhält einen geregelten Alltag mit Aufgaben, ein Fitnessstudio samt Kickertischen steht für sportliche Aktivitäten bereit.

Die wichtigste Aufgabe der Klinik: Die Wiedereingliederung der Patienten in den Arbeitsmarkt, in ein normales Leben. „Wenn unsere Patienten unseren Hof verlassen, sollen sie eine Perspektive haben“, sagt Rüdiger Zimmermann. Die wünscht er sich auch für seine Therapieeinrichtung. Der Reha-Betrieb der Klinik geht derzeit trotz der schwierigen finanziellen Lage „gemeinsam mit der Geschäftsführung und dem gesamten hochmotivierten Team vollumfänglich weiter“, heißt es.