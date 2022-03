Solidarität mit der Ukraine

Sie kommen aus Tuwa, einer autonomen Republik, die aber zur Russischen Föderation gehört. Und sie haben den Mut, den Krieg in der Ukraine in einer Stellungnahme zu verurteilen. Die Rede ist von den Musikern der Band Huun-Huur-Tu, die am 10. März in der Marienkirche auftritt.

Die Musiker von Huun-Huur-Tu stammen aus Tuwa, einer autonomen Republik, die zur Russischen Föderation gehört. In einer Stellungnahme verurteilen sie den Krieg in der Ukraine. Am 10. März geben sie in Herford ein Konzert.

Derzeit sind die Meister des Obertongesangs mit dem aus Enger stammenden Verleger und Veranstalter Ulrich Balß auf Europatournee. Der Herforder Marienpresbyter Günter Scheding, der das Konzert auf dem Stiftberg vermittelt hat, ist in stetem Kontakt mit dem Tourmanager. Von Balß weiß er, dass die tuvinischen Musiker große Schwierigkeiten hatten, für ihre Tournee zu reisen. Über verschiedene Wege sei dies aber gelungen. So haben sie in Hamburg gerade eines von zwei Deutschland-Konzerten gegeben.

Zudem drücken die Obertonsänger, die auch schon mit Musikern wie Frank Zappa oder Johnny Guitar Watson zusammengearbeitet haben, in einem Statement ihre Solidarität mit dem Volk der Ukraine aus: „Wir hoffen alle, dass die ukrainischen Menschen überleben werden, all unsere Gedanken sind bei ihnen!“ In ihren Liedern und Gedanken bitten die Musiker um „das Wohlergehen der Menschen und um ein friedvolles Miteinander“. Krieg sei immer der schlechteste Weg, schreiben sie.

Konzert beginnt mit Info-Film

Bei Huun-Huur-Tu handelt es sich um eine Band, die mit ihrem Kehlkopfgesang ein recht spezielles, aber entschiedenes Publikum erreicht. Die künstlerische Qualität ist unbestritten, groß ist der Enthusiasmus unter den Fans. Ihren Gesang ergänzen sie mit Instrumenten aus ihrer sibirischen Heimat an der Grenze zur Mongolei, aber auch mit Gitarre oder Synthesizer.

Soeben ist bei Jaro-Medien, dem Verlag von Balß, ein Konzert der Band, das bisher nur auf CD erhältlich war, als Vinylpressung erschienen: „Live at Triskel“. Da die LP-Auflagen limitiert sind, sind sie meist schnell ausverkauft und werden im Gebrauchthandel zu hohen Preisen angeboten.

Das Konzert (10. März, 20 Uhr) beginnt zur Einstimmung mit einem 30-minütigen Film über Tuwa. Vorverkaufskarten gibt es im Gemeindebüro und im heimischen Buchhandel.

