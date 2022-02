Solidarität mit der Ukraine in Lübbecke

Die kurze, etwa 20-minütige Veranstaltung beginnt um 12 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Lübbecker Marktplatz. „Wir wollen gemeinsam ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen“, sagt Michael Hafner vom Bündnis. „Die ukrainische Bevölkerung verdient ein Zeichen der Solidarität, für Frieden und Selbstbestimmung.“ Hafner hofft auf rege Teilnahme aus der ganzen Bürgerschaft.

Auch die evangelische Kirchengemeinde Oberbauerschaft drückt ihre Anteilnahme an den Ereignissen in Osteuropa aus und hat am Freitagabend zu einem Friedensgebet in das Gemeindehaus Oberbauerschaft eingeladen. Solche Friedensgebete für die ukrainische Bevölkerung sollen von nun an regelmäßig freitags um 18.30 Uhr stattfinden.