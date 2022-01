Soll Halle die Aufnahme der Realschule in Steinhagen begrenzen?

Die Realschule in Steinhagen möchte wachsen, braucht dafür aber die Zustimmung der Stadt Halle. Umgekehrt steht die Haller Gesamtschule unter Druck nach unbefriedigenden Anmeldeergebnissen in den vergangenen Jahren. Die Bezirksregierung in Detmold hat im Falle der Fortsetzung schlechter Anmeldeergebnisse Konsequenzen für die Schulstruktur angedeutet. Mit Kommentar.

Wenige Tage vor dem nächsten Anmeldeverfahren für die Gesamtschule in Halle und auch sonst alle weiterführenden Schulen soll sich der Ausschuss für Schule und Sport in seiner Sitzung am Donnerstag, 3. Februar, 17.15 Uhr, Mensa Schulzentrum Masch, mit einer heiklen Angelegenheit befassen. Es geht um die Frage, inwieweit die benachbarte Realschule in Steinhagen künftig in ihren Möglichkeiten beschränkt werden soll, auch Schüler aus Halle aufzunehmen.