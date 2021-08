Werther

Seit nunmehr 14 Jahren veranstaltet der SPD-Ortsverein Werther immer am letzten Sonntag der Sommerferien sein Schlossfest in Haus Werther. „Pandemiebedingt wird es in diesem Jahr eine abgespeckte coronakonforme Version geben“, sagt Vorstands- und Ratsmitglied Annette Milke-Gockel und lädt ein zum Schloss-Treff am 15. August von 17 bis 20 Uhr.

Von Johannes Gerhards