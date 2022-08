Sommerfest der Tafel Paderborn mit Kunstversteigerung

Die Paderborner Tafel ist ein Verein, der an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen kostenlos oder gegen einen kleinen Kostenbetrag Lebensmittel verteilt. Um sich bei allen Mitarbeitern und bei den Sponsoren für die tatkräftige Unterstützung zu bedanken, wurde am vergangenen Sonntag am Gelände des Vereins am Bayernweg ein Sommerfest veranstaltet.

Vorsitzender Wolfgang Hildesheim erzählt im Gespräch, dass ein weiterer Hintergrund das 20-jährige Bestehen der Tafel sei, das 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht gefeiert werden konnte. Das wurde nun nachgeholt.

Vor Ort gab es ein Programm, das für gute Unterhaltung sorgte. Eine Kunstversteigerung mit Unikaten von Paderborner und überregionalen Künstlern und Kunsthandwerkern, Live-Musik von Pete Alderton und eine Autogrammstunde mit dem SCP07-Maskottchen Holli. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gut gesorgt.

Hagen Lutter, Betreiber der Lottoannahmestelle an der Neuhäuser Straße, nutze das Fest, um dem Geschäftsführer Wolfgang Hildesheim eine Spende von über 1000 Euro zu überreichen. Lutter unterstützt die Tafel schon seit Jahren und so wollte er sich auf dem Wege auch für die vielen Bücher- und Geldspenden bedanken.

Kritische Situation

Gerade in dieser Zeit ist die Tafel auf Spenden anderer angewiesen. Die Lebensmittel und Energiekosten werden immer teurer, und das nötige Personal fehlt. Auch die Sponsoren sind überbelastet und können oft nicht genug einkaufen. Hildesheim betont: „Wir leben nur noch von einem Monat zum nächsten. Die Kosten der Lebensmittel steigen, aber es gibt auch immer weniger, und die Mitarbeiter fehlen uns an jeder Seite, angefangen bei Fahrern und Beifahrern bis zu Mitarbeitern, die die Ware packen. In all den Jahren in Paderborn habe ich sowas noch nie erlebt“.

Durch die kritische Situation sind auch keine Neuanmeldungen für Bedürftige mehr möglich, da alle Ausgabestellen überlastet seien. Durch den Ukraine-Russland-Krieg kommen noch mehr Menschen dazu, und so sind es etwa 800 bis 900 Geflüchtete, die versorgt werden müssen. Die Paderborner Tafel versucht, das Beste aus der jetzigen Lage zu machen, weist aber darauf hin, dass Spenden sowie ehrenamtliche Helfer immer gebraucht werden. Zurzeit werden auch Bundesfreiwillige und Gemüsebauer gesucht.

Wer die Tafel unterstützen will, kann sich unter Tel. 05251/8790760 melden oder eine Mail an [email protected] schreiben. Weitere Infos gibt es online: www.tafel-paderborn.de.