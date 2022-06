Sommerfrische am Rande der Stadt

„Das hier ist der schönste Platz von Schröttinghausen“, schwärmt Friedrich Horstkotte und lässt den Blick von der erhöht liegenden Terrasse über das Freibad Schröttinghausen schweifen. Horstkotte ist ein „Mann der erste Stunde“. Er war dabei, als der Förderverein 1993 gegründet wurde, um die damals von der Stadt beschlossene Schließung zu verhindern. Inzwischen hat der Verein 3600 Mitglieder, das Bad an der Campingstraße in Spitzenjahren 50.000 Besucher.

Horstkotte ist einer von den „Hobby-Gärtnern“, die sich während der Saison einmal wöchentlich treffen, um Hecken zu stutzen und mit dem Aufsitzrasenmäher das Gras auf der Liegewiese in Schach zu halten. Wolfgang Henzel und Rudolf Hartl gehören auch dazu. Besonders zum Saisonstart ist jede Menge zu tun. Hartl und Henzel: „Da steht die Grundreinigung an und wir versuchen dann, möglichst viele Mitglieder dafür zu aktivieren.“ Bislang sei das nie ein Problem gewesen, versichert Vorsitzender Michael Ullrich und erinnert daran, dass der Förderverein Schröttinghausen der einzige in Bielefeld sei, der die Sanierung des Freibades 2007/2008 „quasi allein gestemmt“ habe: „Wir haben 490.000 Euro investiert, Fachfirmen mit den Arbeiten beauftragt und selbst ‚Handlangerdienste‘ geleistet.“ Das seien, so Horstkotte, anstrengende Arbeiten wie Ausschachten oder Pflasterverlegen gewesen.