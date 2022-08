Teutrine: "Niemand will Neuwahlen, auch nicht die Grünen"

Während Ihres kurzes Mallorca-Aufenthaltes haben Sie einen der beiden Sänger des Sommerhits „Layla“ getroffen. Wie bewerten Sie die Debatte über diesen Ballermann-Mitgrölsong?

Jens Teutrine: Auf der einen Seite war es ein typisches Sommerlochthema. Andererseits stellen wir in ganz vielen Bereichen immer wieder solche Debatten fest, bei denen es darum geht, was zu sagen überhaupt noch möglich ist im Rahmen der Meinungs- und Kunstfreiheit. Beispielsweise wurden jüngst Winnetou-Bücker vom Markt genommen. Absurd. Für DJ Robin selbst, das hat er mir auf Mallorca gesagt, gab es ja nichts Besseres als diese Skandalisierung, weil das Lied dadurch noch viel mehr Aufmerksamkeit bekam. Jeder darf einen anderen Musikgeschmack oder eine andere Meinung haben, und deswegen müssen wir uns in Deutschland für Meinungs- und Kunstfreiheit stark machen.

