Sommertage im September

Einem alten Bauernspruch zufolge gilt der September auch als „der Mai des Herbstes“, und dieser Charakterisierung wurde er laut den Daten der Wetterstation in Drenke in diesem Jahr insbesondere in der ersten Monatshälfte voll gerecht.

Hermann-Josef Sander betreut die Station für den HVV Beverungen und berichtet von einer Maximaltemperatur vom 2. bis 15. September im Bereich von 20 bis 24,9 Grad. Gar einen Sommertag gab es am 9. September mit 27,7 Grad Celsius. Im September 2016 hatte Sander in Drenke zehn Sommer- und drei Hitzetage registriert, im September 2006 insgesamt elf Sommertage. Die Kernstadt Beverungen durfte sich dieses Jahr sogar über fünf Sommertage freuen mit Höchsttemperaturen zwischen 25,6 und 29 Grad. Manche Nächte waren zwar schon recht frisch, blieben allerdings frei von Bodenfrost. 2008 hatte es bereits am 18. September mit -0,3 Grad und 2013 am 28. September mit -0,5 Grad jeweils den ersten Bodenfrost gegeben.

Die mittlere Temperatur von 15,1 Grad überschritt den vieljährigen Sollwert indes um 1,1 Grad. Seit Bestehen der Wetterstation war der September aber in sechs Jahren noch wärmer als in diesem Jahr.

Sonnenscheingenießer kamen im vergangenen Monat wiederum nicht zu kurz, denn mit 177,5 Stunden lag die Zahl der Sonnenscheinstunden um etwa 30 Prozent über dem vieljährigen Durchschnitt von Nordrhein-Westfalen. Ziemlich trocken war es. An neun Tagen mit Niederschlag fielen insgesamt nur 34,6 Millimeter. Damit wurde das langjährige Niederschlagsmittel von 52 Millimeter um rund 35 Prozent unterschritten. Zu berücksichtigen bleibe, dass ungefähr 40 Prozent des gesamten Monatsniederschlags innerhalb eines einzigen Tages, nämlich am 9. September, fielen. Der September war der bislang zweittrockenste Monat in diesem Jahr, nur im Juli hat es noch weniger geregnet.

Der Rückblick auf die Niederschlagsmengen in den jeweiligen Septembermonaten der vergangenen 22 Jahre zeigt 13 zu nasse und neun zu trockene Monate. „Statistisch kam jeder September auf ein Mittel von 57,7 Millimeter und war somit um elf Prozent zu nass.“