Sonne liefert Finanzamt Strom

„Die Anlage wird pro Jahr rund 22.500 Kilowattstunden Strom produzieren und damit jährlich etwa elf Tonnen CO einsparen“, berichtet Maggy Wachtmann, Projektverantwortliche der Niederlassung Bielefeld des BLB NRW. Der produzierte Strom entspricht dem Jahresverbrauch von rund fünf Vier-Personen-Haushalten. Der produzierte Ökostrom wird fast ausschließlich der Behörde mit ihren 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugute kommen.

„Wir gehen davon aus, dass der umweltfreundlich produzierte Strom zu rund 95 Prozent im eigenen Haus verbraucht wird“, sagt Maggy Wachtmann. Der restliche Strom der Photovoltaikanlage wird in das allgemeine Stromnetz eingespeist. Barbara Busse-Vorwerck, Leiterin des Finanzamtes Lübbecke, äußerte sich sehr zufrieden mit der neuen PV-Anlage: „Wir freuen uns, dass bei uns diese Anlage installiert wurde. Mit dem umweltfreundlich erzeugten Strom leisten wir einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz.“

Weitere Anlagen folgen bald

Mit der Anlage in Lübbecke setzt der BLB NRW den Photovoltaikausbau in der Region weiter fort. „Seit Anfang des Jahres wurden bereits fünf Photovoltaikanlagen auf Liegenschaften der Bielefelder Niederlassung des BLB NRW errichtet und ans Netz angeschlossen, unter anderem auf den Finanzämtern in Bünde, Lemgo und Rheda-Wiedenbrück“, berichtet Wolfgang Feldmann, Niederlassungsleiter in Bielefeld. „Weitere Inbetriebnahmen von Anlagen werden noch in diesem Jahr folgen. Diese werden zum Teil sogar noch wesentlich mehr Strom als die Anlage in Lübbecke produzieren“.

Das Energieprojekt in Lübbecke ist ein regionaler Baustein der Solar-Initiative der Landesregierung. Das Landeskabinett hat beschlossen, die Zahl der Anlagen auf landeseigenen Liegenschaften deutlich zu steigern, um das Ziel der klimaneutralen Landesverwaltung bis zum Jahr 2030 zu erreichen