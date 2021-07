Sonntag werden in Brakel Jugendliche gegen Corona geimpft

Buchungsportal für drei Sondertermine wird am Mittwoch freigeschaltet

Kreis Höxter

Das Brakeler Impfzentrum beginnt am kommenden Sonntag mit der Impfung von Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und 15 Jahren. Termine können von Mittwoch an online gebucht werden. Die Impfungen finden dann am Sonntag, 1. und 8. August, zwischen 14 und 19 Uhr im Impfzentrum statt.

Von Marius Thöne