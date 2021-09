Sonntagsöffnungen „kein Allheilmittel“

Verdi reagiert auf juristische Niederlage beim verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen der Hoekerfest-Häppchen in Herford

Herford

Nach ihrer juristischen Niederlage in Sachen verkaufsoffener Sonntag in Herford, meldet sich die Gewerkschaft Verdi kritisch zu Wort. Zur Erinnerung: Verdi hatte per Eilantrag versucht, den verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen der Hoekerfest-Häppchen zu stoppen.