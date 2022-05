Sorge um Brückenzustand

Schlangen-Kohlstädt

In welchem Zustand befinden sich die Brücken an der Bundesstraße 1? Wie ist es überhaupt um den Zustand der Brücken an der B1 in der Gemeinde Schlangen bestellt? Dies soll der Landesbetrieb Straßen NRW einem Antrag der „Partei“ zufolge beantworten. Ratsherr Henning Schwarze: „Insbesondere der Zustand der großen Talbrücken in Kohlstädt ist dabei für die Bürgerinnen und Bürger von Interesse.“

Von Uwe Hellberg