Sorge um in Kabul lebende Angehörige

Am Rande des internationalen Flughafens Hamid Karzai in Kabul: Hunderte von Menschen, von denen einige Dokumente in der Hand halten, versammeln sich im Rahmen der Evakuierungen aus dem Land an Bussen in der Nähe eines Kontrollpunkts. Khwaja Tawfiq Sediqi/AP/dpa

