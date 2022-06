Sorge ums geplante Turbo-Internet für Rödinghausen

Die Gemeinde Rödinghausen will in Sachen Turbo-Internet aufs Tempo drücken. Allerdings werden die Bemühungen der Kommune, gemeinsam mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser einen flächendeckenden Glasfaserausbau am Wiehen zu forcieren, aktuell ausgebremst: Die Nachfrage der Rödinghauser nach dem flotten Netz ist derzeit nicht hoch genug.

Mit Nachdruck wies Bürgermeister Siegfried Lux daher in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates nochmals darauf hin, wie wichtig eine gute Breitbandversorgung für Rödinghausen sei. „Der Glasfaserausbau in Rödinghausen liegt mir persönlich sehr am Herzen. Mein Ziel ist es, unser aller gemeinsames Ziel ist es, Rödinghausen zukunftsfähig aufzustellen“, betonte Lux. Ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieses Zieles sei bereits genommen: Der geförderte Ausbau, also der, der alle unterversorgten Haushalte mit schnellem Internet versorgt, befindet sich in der Bauphase. „Hierbei sei erwähnt, dass die „weißen Flecken“ rund 16 Prozent des Gemeindegebietes erschließen und das unabhängig von einer Anschlussquote“, so der Bürgermeister.