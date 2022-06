Sorge vor der Haushaltssicherung

Bielefelder Rathauskoalition will Rahmen für Etat 2023 abstecken – keine Steuererhöhung, aber höhere Gebühren denkbar

Bielefeld

In der rot-grün-roten Rathauskoalition wächst die Sorge, dass Bielefeld erneut in die Haushaltssicherung abrutschen könnte. Was bedeuten würde, dass Ausgaben auf das Notwendigste beschränkt, freiwillige Ausgaben gestrichen werden müssten.

Von Peter Bollig