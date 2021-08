Sorge vor Flut der Steinbeke

Bad Lippspringe

Bastian Heggemann ist alter und neuer Vorsitzender der CDU in Bad Lippspringe. Der Stadtverbandsvorsitzende konnte in der gut besuchten Mitgliederversammlung 37 der insgesamt 38 Stimmen auf sich vereinigen. Heggemann war wesentlich am Erfolg der Christdemokraten bei der Kommunalwahl 2020 beteiligt gewesen.

Von Klaus Karenfeld