Sorge vor Inflation treibt ihn um

Als Bundesvorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) war der Paderborner Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann sehr präsent in der Öffentlichkeit.

Stippvisite in Minden: CDU-Parteivize Carsten Linnemann mit (von links) Landtagskandidat Jonas Horstmann, Abgeordneter Kirstin Korte und MIT-Kreisvorsitzender Olaf Hartmann.

Nach der Abgabe dieses Postens ist es deutlich stiller um ihn geworden, räumt der neue Partei-Vize selbst ein und scherzt: „Das liegt daran, dass ich jetzt richtig arbeiten muss.“ Der 44-Jährige hat beim MIT-Fachgespräch in Minden am Samstag einen Einblick in seine aktuelle Aufgabe als Chef der CDU-Programmkommission gegeben.