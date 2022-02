Sorge vor mehr Lkw-Verkehr und schlechter Luft

Bielefeld

Die Pläne der Müllverbrennungsanlage, ab 2025 in Bielefeld Klärschlamm aus rund 80 Kommunen in der Region zu verbrennen, stößt nicht nur auf Zustimmung. In einem Erörterungstermin der Bezirksregierung Detmold hatten Einwender am Dienstag die Gelegenheit, ihre Bedenken vorzutragen und mit dem Betreiberunternehmen zu diskutieren.

Von Peter Bollig