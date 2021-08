„Sorgenkind“ Fahrradverkehr

Höxter

In der Ortsausschusssitzung am Donnerstag, 2. September, ab 18.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses in Höxter geht es um einige Themen, die seit Monaten in der Kreisstadt die Bürgerinnen und Bürger bewegen. Der Ausbau der Nicolaistraße wird vorgestellt.

Von Michael Robrecht