SOS-Einsatz bei abgesoffenen Servern

Hüllhorst

Die Flut in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie Bayern und Sachsen im vergangenen Jahr hat auch viele Firmen dort in große Not versetzt. Doch Hilfe gab es nicht nur durch viele zupackende Hände und Spenden, sondern auch in technischer Hinsicht. Nach einem Hochwasserschaden im Gebäude eines bayerischen Kunststoffteile-Herstellers – mit vollständigem Ausfall der Infrastruktur – profitierte das Unternehmen vom Terra-Notfallservice der Hüllhorster Wortmann AG.

Von Kathrin Kröger