Soziale Medien mit Bedacht nutzen

„An jedem Unfug, der passiert, sind nicht nur die schuld, die ihn begehen, sondern auch die, die ihn nicht verhindern.“ Dieses Zitat aus Erich Kästners Roman „Das fliegende Klassenzimmer“ bezogen 1450 Schüler des Gymnasium Schloß Neuhaus (GSN) in der vergangenen Schulwoche auf die heutige Zeit und beschäftigten sich nach dem Halbjahreswechsel losgelöst vom üblichen Lehrplan mit dem Phänomen des Cybermobbings.

„Woche gegen Cybermobbing“ am Gymnasium Schloß Neuhaus

Als Kinder und Jugendliche des 21. Jahrhunderts nutzen sie ganz selbstverständlich digitale Medien. Und gerade in der zurückliegenden Zeit des Distanzunterrichts, in dem täglich Informationen digital ausgetauscht, per Videokonferenz kommuniziert oder gechattet wurde, erfuhren viele, wie schwierig es ist, richtig und rechtlich sicher mit persönlichen und fremden Daten umzugehen.

Zudem stellen soziale Medien im privaten Bereich persönliche Beziehungen nicht selten auf die Probe: Wie schnell sind in sozialen Foren schnelle und teilweise unbedachte Mitteilungen verschickt? Wie leicht ist es in der Anonymität des Internets Mitmenschen anzugehen oder bloßzustellen?

Einzelattacken und Ausgrenzungsprozesse

Um das Phänomen „Cybermobbing“ als vielschichtigen, systemischen Prozess in den Blick zu nehmen, bei dem es sowohl zu Einzelattacken als auch zu Ausgrenzungsprozessen gegen das Mobbingopfer kommt, rief das Gymnasium daher nun gezielt die „Woche gegen Cybermobbing“ aus.

Hierbei nahm jede Jahrgangsstufe zunächst an einem altersangemessenen Webinar der Rostocker Rechtsanwältin Gesa Stückmann von „Law4school“ teil. Bei diesem interaktiven Format wurden sowohl persönliche Erfahrungen der Schüler abgefragt als auch rechtliche Aspekte anhand mehrerer Praxisbeispiele zu den Themen Cybermobbing, Recht am eigenen Bild, Cybergrooming, Besitz und Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie sowie „Hate Speech“ eindrücklich vermittelt.

Im Anschluss an das Webinar diskutierten die einzelnen Lerngruppen dann zusammen mit ihrer Klassen- beziehungsweise Kursleitung über die Inhalte und Beispiele mithilfe von Materialien, die die schuleigene AG „Medienerziehung“ zur Verfügung gestellt hatte.

Und wie kam das ganze bei den Schülern an? „Ich dachte eigentlich, mich gut auszukennen bei der Nutzung sozialer Medien und bin doch überrascht, wie unbedacht ich mich bei Instagram, Whatsapp und Co online bewege“, sagte ein Oberstufenschüler. „Ich fand es echt mega interessant und sehr viel informativer, als ich erst angenommen habe. Durch die interaktiven Fragen wurden wir die ganzen 90 Minuten lang durchgehend mit einbezogen und man hat viele Dinge gelernt, die man zuvor noch nicht wusste und die ich jetzt auf jeden Fall ändern werde“, so eine Mitschülerin über das Webinar der Rechtsanwältin Gesa Stückmann.

Austausch persönlicher Erfahrungen

In den nächsten Wochen werden als letzter Baustein des Projekts Oberstufenschüler aus der „AG Medienerziehung“ die jüngeren Jahrgangsstufen am Vormittag besuchen, um mit ihnen – ohne die Anwesenheit eines Lehrers – im geschützten Raum persönliche Erfahrungen zum Thema „Cybermobbing“ auszutauschen.

Auch Eltern werden in das Projekt mit einbezogen. So bietet das GSN auch allen interessierten Eltern und Lehrern an, sich für ein Webinar von „Law4school“ anzumelden, um sich über die aktuelle Rechtslage rund um das Thema soziale Medien, ausgewählte Beispiele, Hilfsangebote und ganz pragmatische, technische Tipps zu informieren.