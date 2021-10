Soziales versus Nachhaltigkeit

Unverhofft kommt oft: Bislang war in der heimischen CDU davon ausgegangen worden, dass der politische Hauptgegner für den Kampf um das Landtagsmandat im Wahlkreis 94 nach eigener Erklärung der SPD-Kreisvorsitzende Thorsten Klute sein würde. Jetzt steht fest, dass mit Jan Michael Goldberg (26) ein weiterer SPD-Kandidat die Nachfolge von Georg Fortmeier am 15. Mai 2022 antreten will. Der junge Goldberg ist vom SPD-Ortsverein Werther jetzt sogar einstimmig als Kandidat unterstützt worden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar