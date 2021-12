Spagat zwischen Handwerk und High-Tech

Getmold

Hammer und Amboss sind nur noch auf einem Foto zu sehen, das den Flur der Firma Engelbrecht Lasertechnik in Getmold ziert. Ein Bild als Erinnerung an vergangenen Zeiten. Der Betrieb feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Betriebsjubiläum, und inzwischen hat modernste Technik Einzug gehalten.

Von Viola Willmann