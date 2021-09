Spannende Entwicklungsgeschichte

Steinhagen

»Belanglose Artikel über belanglose Themen in einer belanglosen Redaktion«, so beschreibt der in Steinhagen aufgewachsene Autor Tarkan Bagci sehr provokativ den Anfang seiner eigenen journalistischen Tätigkeit und so sieht es auch Timur Aslan, die Hauptfigur in seinem Debütroman „Die Erfindung des Dosenöffners“. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultember“ war der 26-Jährige jetzt zu Gast in der Steinhagener Gemeindebibliothek.

Von Johannes Gerhards