Spannende Quellen zur Geschichte Bielefelds

Bielefeld

Das Kämme­reiregister von 1721 gibt genaue Auskunft über die Einnahmen und Ausgaben der Stadt Bielefeld vor 200 Jahren. So konnten auf der Haben-Seite Strafgelder, die für Beleidigungen fällig waren, verbucht werden. Und auch Neubürgergelder – Hinweis auf Zuwanderungen in die Stadt – füllten die Kassen. Wer mehr darüber wissen will, wird über das Portal www.archive.nrw.de fündig.

Von Sabine Schulze