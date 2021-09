Spannung vor Weltrekordversuch

Ob er noch nervös sei, wenn er aus einem Flugzeug springe? Horst Salmen schmunzelt über diese Frage. „Nö. Normalerweise nicht.“ Am kommenden Samstag, 2. Oktober, könnte das allerdings anders sein. Nervös wird der 54-jährige ehemalige Berufssoldat, der aus Steinhausen stammt, wohl auch dann nicht sein, sicher aber voller gespannter Aufmerksamkeit.

Horst Salmen aus Steinhausen freut sich auf Flaggen-Fallschirmsprung am Paderborner Flughafen

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Am Samstag wollen Horst Salmen und sein Team den Weltrekord in Angriff nehmen.

Denn die Fallschirmspringer des „Cypres Demo Teams“ nehmen am Flughafen Paderborn-Lippstadt nicht mehr und nicht weniger als einen Weltrekordversuch in Angriff. Horst „Hotte“ Salmen und seine Teamkollegen Ralf Grabowsky, Heiko Ahrens, Jörg Kruckenberg, Stefan Scheper, Sven Schillmüller und Stefan Rommel wollen während des Sprungs am Himmel über Ahden die größte Flagge der Welt entfalten.