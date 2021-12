Sparkasse Herford zieht ins Archimedes-Gebäude

Das HERFORDER KREISBLATT hatte bereits vor einigen Wochen exklusiv darüber berichtet, seit Donnerstag ist es offiziell: Die Sparkasse Herford wird ihre neue Hauptstelle im ehemaligen Archimedes-Gebäude an der Engerstraße 3 bis 5 einrichten.

Neue Hauptstelle entsteht im nächsten Jahr an der Engerstraße – Gebäude Auf der Freiheit soll verkauft werden

Statt Archimedes wird hier im kommenden Jahr das Logo der Sparkasse hängen. Die Hauptstelle kommt an die Engerstraße.

Ursprünglich wollte die Sparkasse Herford eine neue Hauptstelle in der Nähe ihres Dienstleistungszentrums an der Engerstraße 21 errichten. Beim Standort bleibt es nahezu, allerdings wird jetzt doch nicht neu gebaut. Die Sparkasse hat das Archimedes-Gebäude in der Engerstraße 3 bis 5 gekauft und wird dort im nächsten Jahr ihre neue Hauptstelle einrichten.