Sparkasse Paderborn-Detmold: Ende der Negativzinsen

Das Sparkassen-Gebäude an der Hathumarstraße.

„Kinder, die heute die Grundschule besuchen, kennen dieses Gefühl nicht: Sie haben für ihr Erspartes am Jahresende noch nie eine Zinsgutschrift bekommen. Diese Zeiten ändern sich nun langsam wieder, nachdem die EZB in der vergangenen Woche den Leitzins mit Wirkung zum 27. Juli um 0,5 Prozentpunkte angehoben hat“, heißt es in der Mitteilung.

Die Auswirkungen seien aber nicht nur für die jungen Sparer wichtig. Die Sparkasse berechnet nach eigenen Angaben das mit dem Kunden vereinbarte Verwahrentgelt ab dem Tag der Anpassung am 27. Juli 2022 nicht mehr.

„Die Entscheidung der EZB war überfällig. Dieses Signal wird dazu beitragen, dass wir uns aus der Welt ohne Zinsen schnell verabschieden und mit unseren Kunden wieder Anlagegespräche führen werden, bei denen der Zins für den Kunden einen Ertrag abwirft“, sagt Hubert Böddeker, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Paderborn-Detmold.

Ob die Entscheidung der EZB dazu führen wird, dass die hohe Inflationsrate in Deutschland und Europa stabilisiert und reduziert werden kann, bleibe abzuwarten. Böddeker: „Wir empfehlen nach wie vor eine Geldanlage in einem Wertpapierdepot.“