Sparkasse zieht sich weiter aus den Dörfern zurück

Paderborn

Mit einer radikalen Verschlankungskur will die Sparkasse Paderborn-Detmold (1184 Mitarbeiter) in den nächsten Monaten ihr Filialnetz deutlich verkleinern. Von den derzeit insgesamt 57 mit Mitarbeitern besetzten Filialen in den Kreisen Paderborn und Lippe sowie in Marsberg werden nur noch 35 übrig bleiben. Gleichzeitig wird das SB-Netz von derzeit 18 auf 27 Standorte ausgebaut.

Von Ingo Schmitz