Sparkassen-Filiale in Borchen wieder geöffnet

Rund um die Filiale in Borchen ist ein Stück Normalität zurückgekehrt. Die Schäden, die durch die Sprengung am Foyer entstanden sind, sind zwar nach wie vor deutlich zu erkennen. Die Kundenberatung ist in den Beratungszimmern seit einigen Tagen aber wieder möglich, teilt das Kreditinstitut mit. „Wir freuen uns, dass wir unsere Kunden hier in Borchen wieder begrüßen und beraten dürfen. Von 8 bis 20 Uhr sind wir da. Eine Terminvereinbarung im Vorfeld ist allerdings erforderlich“, sagt Carsten Gehrken, Regionalleiter der Sparkasse in Borchen. Der Briefkasten kann genutzt werden und die Tresorfächer stehen nach Terminabsprache zur Verfügung.

Ein Gesprächstermin kann unter Telefon 05251/292929 vereinbart werden. Bei spontanen Fragen ständen Mitarbeiter in der Filiale in Wewer zur Verfügung. Gehrken: „Das hat sich schon etabliert und wird von den Borchenern gut angenommen.“

Derzeit sei noch nicht absehbar, wann der Selbstbedienungsbereich im Foyer wieder in Betrieb genommen werden könne. Kunden könnten sich bis auf Weiteres kostenfrei am Automaten der Verbundvolksbank OWL, Paderborner Straße 62, in Borchen mit Bargeld versorgen.